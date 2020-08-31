Ebru Şancı doğum gününde müjdeli haberi duyurdu
Modacı olan ve sosyal medya paylaşımları ile konuşulan Ebru Şancı, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.
Eylül 2015'te futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine giren ve 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i kucağına alan Ebru Şancı geçtiğimiz günlere katıldığı özel bir TV programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Kanal D'de hafta sonları yayın yapan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan 7 aylık hamile Ebru Şancı, hemcinslerini kızdıracak sözler sarf etmişti. Şancı, hamile iken karnı açık poz verenlere çatmıştı.
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Oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alan Şancı, doğum sonrası ilk kareyi takipçileriyle paylaştı.
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Şancı bu fotoğrafı, 'en güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum' notuyla paylaştı.
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