Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'tan dudak uçuklatan düğün hediyesi tektaşı da olaydı
Geçtiğimiz haftalarda evlenen Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş, bomba bir düğün hediyesi verdi.
Ebru Şallı, 2017 yılından beri beraber olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile geçtiğimiz haftalarda Çırağan Sarayı'nda sade bir düğün töreniyle dünyaevine girmiş, Şallı'nın tektaş yüzüğü dikkatleri üzerinde toplamıştı. Şallı'nın fiyatı dudak uçuklatan yüzüğü hala konuşulurken Akkuş'un düğün hediyesi olay oldu.
Düğünde tam 200 bin TL'lik yüzüğüyle uzun bir süre konuşulan Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş, düğün hediyesi olarak bir lüks hediye daha verdi. Uğur Akkuş, eşine İstanbul'un gözde yerlerinden Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.
Eşinin hediyesiyle çok mutlu olan Şallı, geçtiğimiz hafta deniz manzaralı villasını boşaltarak kendi zevkine göre dizayn etmeye başladı. Evinin eşyalarını Uğur Akkuş ile seçecek olan Şallı, bir ay sonra yeni villasına taşınacak.
Öte yandan Ebru Şallı, düğünün ardından Watergarden İstanbul’da gerçekleşen kadınlara yönelik bir festivalde sevenleriyle buluştu.