Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'tan dudak uçuklatan düğün hediyesi tektaşı da olaydı

Düğünde tam 200 bin TL'lik yüzüğüyle uzun bir süre konuşulan Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş, düğün hediyesi olarak bir lüks hediye daha verdi. Uğur Akkuş, eşine İstanbul'un gözde yerlerinden Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.