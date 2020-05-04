Ebru Şallı'nın paylaşımı yürekleri dağladı oğlu Pars'ı kanser yüzünden kaybetmişti

Geçtiğimiz haftalarda 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele eden Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğulları Pars Tan, hayatını kaybetti. Şallı, evlat acısının ardından kendisini eve kapattı. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.