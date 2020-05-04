Ebru Şallı'nın paylaşımı yürekleri dağladı oğlu Pars'ı kanser yüzünden kaybetmişti
Geçtiğimiz haftalarda oğlu Pars Tan'ı kanser nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.
Geçtiğimiz haftalarda 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele eden Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğulları Pars Tan, hayatını kaybetti. Şallı, evlat acısının ardından kendisini eve kapattı. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Ebru Şallı son olarak ise sosyal medya hesabı Instagram'dan geçtiğimiz gün yavrusunu ağzında hastaneye getiren kedinin görüntülerini paylaştı. Şallı, paylaşımının altına yürekleri burkan bir not düştü.
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Ebru Şallı, fotoğrafı Instagram'ın hikaye bölümünden ''Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notu ile paylaştı.
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Ebru Şallı'nın bu paylaşımı, herkesi duygulandırdı. Bir anda Twitter'da TT listesinin birinci sırasına taşındı.
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