Ebru Şallı'nın paylaşımı herkesi duygulandırdı! 23 Nisan'ı Pars ile kutladı
Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın çocukları Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma ile savaşını kaybetti. Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Pars'ı ağırladığı programından bir kesit paylaşarak kutladı.
Ebru Şallı ile Harun Tan evliliğinden dünyaya gelen ve lenfoma hastalığına yenilerek 16 Nisan'da vefat eden Pars'ın vefat haberi herkesi derinden üzdü. Pars Tan, düzenlenen cenaze töreniyle Kilyos mezarlığına defnedildi. Şallı, 23 Nisan'a özel çocuğunu programında ağırladığı bir görüntüyle kutladı.
Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Pars'ın ardından ilk kez elinde 'Annis' yazılı bir bileklikle paylaşımda bulundu. Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırladı.
Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Instagram sayfasında paylaştığı o görüntülerle kutladı.
Şallı'nın bu paylaşımına sevenlerinden binlerce yorum gelirken, takipçilerinin hüzne boğulduğu fark edildi.