Ebru Şallı'nın paylaşımı herkesi duygulandırdı! 23 Nisan'ı Pars ile kutladı

Ebru Şallı ile Harun Tan evliliğinden dünyaya gelen ve lenfoma hastalığına yenilerek 16 Nisan'da vefat eden Pars'ın vefat haberi herkesi derinden üzdü. Pars Tan, düzenlenen cenaze töreniyle Kilyos mezarlığına defnedildi. Şallı, 23 Nisan'a özel çocuğunu programında ağırladığı bir görüntüyle kutladı.