Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia dolandırıcılıkla suçlanıyor

Şimdilerde ise Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, bomba bir iddia ile gündeme bomba gibi düştü. Ebru Şallı’ya Beverly Hills’te malikane aldığı söylenen Uğur Akkuş, iddialara göre, Arap bir iş insanından para kaçırdı.