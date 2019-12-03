Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia dolandırıcılıkla suçlanıyor
Beyaz Tv'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında iddia edilene göre, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un dolandırılıcılıktan suçlanıyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında iki senedir beraber olduğu Uğur Akkuş ile Ebru Şallı dünyaevine girmiş, Çırağan Saray'ında yapılan sade nikah törenine Şallı'nın tektaşı damga vurmuştu.
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Son olarak Uğur Akkuş, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesinde eşi Ebru Şallı'ya malikane satın almasıyla gündeme gelmişti.
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Şimdilerde ise Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, bomba bir iddia ile gündeme bomba gibi düştü. Ebru Şallı’ya Beverly Hills’te malikane aldığı söylenen Uğur Akkuş, iddialara göre, Arap bir iş insanından para kaçırdı.
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Uğur Akkuş ise henüz dolandırıcılık iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı. Akkuş'un bu iddialar karşısında ne diyeceği merak konusu oldu.
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