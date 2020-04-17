Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti
Ünlü manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber gündeme bomba gibi düştü.
Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. 8 yaşındaki Pars, kansere yenik düştü. Öğle vakti düzenlen cenaze töreniyle Kilyos mezarlığında defnedildi.
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Acı haber Türkiye'yi yasa boğdu
Lenfomaya verdiği mücadeleyi kazanamayan Pars daha önce iki kez ilik nakli olmuştu. Bu acı haber sevenlerini yasa boğdu.
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Zor günler geçirmiş içini dökmüştü
Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:
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Pars’ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl içini dökmüştü.
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