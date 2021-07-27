Ebru Şallı'nın 17 yaşındaki oğlu Beren Tan Instagram'ı salladı geçti 'Doğan büyüyor'
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 17 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın karın kasları sosyal medyanın diline düştü. Öte yandan, dünya turundan yeni dönen çift, Bodrum'daki fiyatları "Paramız var diye enayi değiliz" diye eleştirdi.
Yurtdışı tatilinin ardından eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da tekneleriyle mavi turun keyfini süren eski manken Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan büyük oğlu Beren Tan ile fotoğraf paylaşınca Instagram karıştı. Beren Tan'ın annesi gibi sportif bir hayatına sahip olduğu ve kendisine dikkat ettiği yorumları yapıldı.
44 yaşındaki Ebru Şallı, yeme içmesinden sporuna kadar kendisiyle titizlikle bakmasıyla biliniyor. Şallı'nın oğlunun da annesi gibi kendine dikkat ettiği, Şallı'nın paylaştığı fotorğafla ortaya çıktı.
"Doğan büyüyor"
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen karın kaslarıyla dikkat çeken Beren Tan'a sosyal medyada övgü yağdı. Instagram'dan yayın yapan bazı magazin sayfaları Beren Tan için son günlerin trend yorumu olan "Doğan büyüyor" ifadesini kullandı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar da fit görüntüsüyle dikkat çeken Beren Tan için "Anasına bak oğlunu al" yorumunu yaptı.
'Dünyayı gezdik ama en pahalı Bodrum'
Habertürk'ten Esin Övet'e konuşan Ebru Şallı, Bodrum'un pahalılığından dem vurdu. Bodrum'un ünlü tatil noktalarından Türkbükü'nde bulunan Mandarin Otel'de Övet ile bir araya gelen Şallı, üç aydır neredeyse dünyayı gezdiğini, Beverly Hills, Miami, Meksika, Santa Monica, Fransa, İtalya gibi yerleri gördüklerini ancak Bodrum'un pek çok yerden pahalı olduğunu ifade etti.