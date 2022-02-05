Ebru Şallı ve Uğur Akkuş büyük vurgundan sonra ABD'ye yerleşti iddiası dolandırıcılık olayı ne?

Ebru Şallı’nın iş adamı eşi Uğur Akkuş'un Kuveytlilere 30 milyon dolarlık hayali arsa satışıyla büyük vurgun yaptığı ve dolandırıcılığın ortaya çıkmasıyla Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği çiftin ABD’ye kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'den ayrılan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın Amerika'nın Kaliforniya eyaletine yerleşme kararı aldığı ve ev baktıkları iddia edildi.