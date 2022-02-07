Ebru Şallı ve Uğur Akkuş büyük dolandırıcılık vurgunu sonrası ABD'ye yerleşti iddiası! Haciz gelmiş!
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un ABD'ye yerleşeceği iddia edildi. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin, dolandırıcılık vurgunu sonrası Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşme kararı aldığı konuşuluyor.
Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş'un Kuveytli iş insanlarına helikopterle göstererek hayali arsa satışı yaptığı ve büyük bir dolandırıcılık vurgununa imza attığı skandalı günler önce magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Snob Magazin'in özel haberine göre; 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından, Abru ŞAllı ile ABD'ye yerleşme kararı aldığı öne sürüldü.
Ebru Şallı’nın iş adamı eşi Uğur Akkuş'un Kuveytlilere 30 milyon dolarlık hayali arsa satışıyla büyük vurgun yaptığı ve dolandırıcılığın ortaya çıkmasıyla Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği çiftin ABD’ye kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'den ayrılan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın Amerika'nın Kaliforniya eyaletine yerleşme kararı aldığı ve ev baktıkları iddia edildi.
Sosyal medya hesabından Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden paylaşımlarını sürdüren ünlü güzel Ebru Şallı'nın artık eşiyle birlikte Türkiye'ye dönmeyeceği ortaya atıldı.
'Araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattı' iddiası
İki çocuğunun annesi Gonca Sağlam'dan 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra Ebru Şallı ile hayatını birleştiren Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Uğur Akkuş'un, Kuveyt Öksüzler Vakfı'na tahsis edilen bir şirkete, Çeşme'deki Şehitler Vakfı'na ait bir araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattığı öne sürüldü.