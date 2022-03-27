Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor derken Dubai'ye kaçtı! Dedikodular patladı!

Akkuş çifti bu kez Dubai'ye kaçtı. Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı, özel bir uçak ile Dubai yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları her zaman olduğu gibi Ebru Şallı sosyal medya hesaplarından önce "Nereye uçuyoruz acaba" arkasından "Kaçıyoruz" etiketleri ile paylaştı.