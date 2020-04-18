Ebru Şallı ölen oğlu Pars’ın mezar taşına “Ponçik sen benimlesin” yazdırdı
Ünlü manken Ebru Şallı'nın önceki gece hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezar taşına yazdırdığı “Ponçik sen benimlesin” yazısı görenlerin kalbini dağladı.
Ebru Şallı ve Harun Tan’ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Ebru Şallı, geçen yıl verdiği röportajda, yaşadığı zor günlerle ilgili şunları açıklamıştı: Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük.
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Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz.
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Küçük Pars, önceki akşam tedavi gördüğü Koşuyolu Acıbadem Hastanesi’nde hayata veda etti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan dün ise oğullarını toprağa verdi.
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