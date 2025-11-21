Ebru Şallı kayınvalide oldu! Oğlu Beren'in kız arkadaşı ile yemek yedi
Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçen akşam Ortaköy'deydi. Bir restorandan çıkarken görüntülendi. Yanında 20 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın sevgilisi Laçin Terlemez de vardı.
Eski manken Ebru Şallı dün akşam Ortaköy'de bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.
İş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın kız arkadaşı Laçin Terlemez ile baş başa yemek yiyen Şallı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Şallı, "Her şey yolunda" diyerek hayatında her şeyin iyi gittiğini belirtti. Daha sonra sohbet, oğlu Beren Tan'ın özel hayatına geldi.
Muhabirlerin Beren Tan ile ilgili sorular yönelttiği sırada, Şallı'nın yanında bulunan Laçin Terlemez panikleyerek yüzünü sakladı.
