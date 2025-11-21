BIST 10.844
Ebru Şallı kayınvalide oldu! Oğlu Beren'in kız arkadaşı ile yemek yedi

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçen akşam Ortaköy'deydi. Bir restorandan çıkarken görüntülendi. Yanında 20 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın sevgilisi Laçin Terlemez de vardı.

Ebru Şallı kayınvalide oldu! Oğlu Beren'in kız arkadaşı ile yemek yedi - Resim: 1

Eski manken Ebru Şallı dün akşam Ortaköy'de bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Ebru Şallı kayınvalide oldu! Oğlu Beren'in kız arkadaşı ile yemek yedi - Resim: 2

İş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın kız arkadaşı Laçin Terlemez ile baş başa yemek yiyen Şallı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

Ebru Şallı kayınvalide oldu! Oğlu Beren'in kız arkadaşı ile yemek yedi - Resim: 3

Şallı, "Her şey yolunda" diyerek hayatında her şeyin iyi gittiğini belirtti. Daha sonra sohbet, oğlu Beren Tan'ın özel hayatına geldi.

Ebru Şallı kayınvalide oldu! Oğlu Beren'in kız arkadaşı ile yemek yedi - Resim: 4

Muhabirlerin Beren Tan ile ilgili sorular yönelttiği sırada, Şallı'nın yanında bulunan Laçin Terlemez panikleyerek yüzünü sakladı.

