Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş’la birlikte koronavirüs aşısı yaptırdı. Eşiyle birlikte çektikleri selfie’yi de Instagram sayfasında paylaştı. Ancak birçok takipçisi, Şallı’ya öncelikli grupta olmamalarına rağmen nasıl aşı olabildiklerini sordu.