Ebru Şallı aşı tepkilerine yanıt verdi! 'Biz Amerika'da aşı olduk'
Koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı, takipçilerinden tepki görmüştü. Şallı, 'Size aşı sırası nasıl geldi?' sorularına "Biz Amerika'da aşı olduk" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş’la birlikte koronavirüs aşısı yaptırdı. Eşiyle birlikte çektikleri selfie’yi de Instagram sayfasında paylaştı. Ancak birçok takipçisi, Şallı’ya öncelikli grupta olmamalarına rağmen nasıl aşı olabildiklerini sordu.
Takipçilerinden gelen tepkiler üzerine Ebru Şallı, şu açıklamayı yaptı: “Çok sormuşsunuz size aşı sırası gelmedi, nasıl oldunuz diye. Doğru. Biz Amerika aşısı Janssen’i Amerika’da olduk.”
ABD’nin Los Angeles kentinde evleri bulunan ve Türkiye’deki kapanma sürecini orada geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Johnson and Johnson’a bağlı ilaç firması Janssen’in geliştirdiği aşıyı tercih etti. Hastaneden randevu alan çift, sıra kendilerine geldiğinde hastaneye gidip aşı oldu.
Ağrıdan yerinden kalkamadı
Şallı, aşının çok canını yaktığını, bir süre ağrısı nedeniyle yerinden kalkamadığını söyledi. Çift, aşı sonrası bir gün evlerinde istirahat etti.