Ebru Şahin'den içinizi donduracak yeni yıl paylaşımı! Denize girdi...
Başarılı oyuncu Ebru Şahin, yeni yılın ilk gününde yaptığı cesur paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren Şahin, ocak ayının soğuk havasına aldırış etmeden denize girerek takipçilerini şaşırttı.
“Kan Parası”, “Savaşçı”, “İstanbullu Gelin”, “Hercai” ve “Gizli Bahçe” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Cedi Osman ile 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şahin, 4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni yıl kutlamasına dair anları peş peşe paylaştı.
Yeni yılı eşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte karşılayan oyuncu, geceye ait kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.