Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu Hercai'de flaş ayrılık!
Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrol oynadığı Hercai dizisinden flaş bir ayrılık haberi geldi.
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de flaş bir ayrılık yaşandı. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nü buluşturan Mia Yapım imzalı diziye son anda dahil olan isim veda etmeye hazırlanıyor.
Hercai'de Servet Pandur'un yerine son anda ekibe dahil olan Feride Çetin diziye veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mardin'de çekilen dizide Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin hamileliği nedeniyle mesleğine zorunlu bir ara verecek.
Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile evlenen oyuncu hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Dizide de hamile sahneleri yazılan oyuncu "Hercai"den 29.bölüm itibariyle ayrılacak.
Peki, Feride Çetin kimdir?
Feride Çetin, 5 Kasım 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Bulgaristan göçmenidir. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü’nden mezun olmuştur.