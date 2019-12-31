Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu Hercai'de flaş ayrılık!

Hercai'de Servet Pandur'un yerine son anda ekibe dahil olan Feride Çetin diziye veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mardin'de çekilen dizide Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin hamileliği nedeniyle mesleğine zorunlu bir ara verecek.