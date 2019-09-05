Ebru Şahin ününe ün katınca fiyat yükseltti reklam için milyonlarca lira istedi
ATV'de rekorlar kıran Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, kendisine gelen reklam teklifinin fiyatını beğenmeyince dudak uçuklatan bir rakam istedi.
İlk olarak 2017 yılında Savaşçı dizisiyle karşımıza çıkan Ebru Şahin, şimdilerde Türkiye'nin en çok konuştuğu isimleri arasında yerini alıyor. Hercai dizisinde adından sıkça söz ettiren Şahin, milyonlardan bahsedilen reklam teklifleri de alıyor.
Özellikle kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken güzel yıldıza şampuan markalarından reklam teklifleri yağmaya başladı. Gel Konuşalım isimli magazin programının yorumcusu Eylem İpek Şafak, güzel oyuncunun kendisine teklifte bulunan şampuan markasından 2 milyon TL talep ettiğini öne sürdü.
Hercai ne zaman başlayacak?
Öte yandan Hercai dizisinin yeni sezon çekimlerinin başlaması da hayranlarını heyecanlandırırken Hercai'nin bu ay başlaması bekleniyor.
Peki Ebru Şahin kimdir?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.