Ebru Şahin-Cedi Osman Makedonya'da mutluluğa evet dedi! İşte nikahtan ilk kareler...

ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin sevilen başrol oyuncusu Ebru Şahin aşk yaşadığı NBA'da forma giyen başarılı basketbolcu Cedi Osman'dan geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklifi almış, mayıs ayında nişanlanmışlardı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift önceki gün aile arasında gerçekleşecek tören için Makedonya'ya gitti. Ünlü çift Makedonya'da gölün orada birbirine sarılarak çektirdikleri pozu da Instagram hesaplarından paylaşmıştı. Ohrid'de göl üzerinde yapılan nikahla çift birbirine sonsuza kadar söz verdi...