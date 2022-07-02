Ebru Şahin-Cedi Osman Makedonya'da mutluluğa evet dedi! İşte nikahtan ilk kareler...
Destan dizisinin sevilen oyuncusu Ebru Şahin ile NBA'da forma giyen başarılı basketbolcu Cedi Osman geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. . Ünlü çift, önceki gün Makedonya'da birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift bugün Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da mutluluğa evet dedi. Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi.
ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin sevilen başrol oyuncusu Ebru Şahin aşk yaşadığı NBA'da forma giyen başarılı basketbolcu Cedi Osman'dan geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklifi almış, mayıs ayında nişanlanmışlardı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift önceki gün aile arasında gerçekleşecek tören için Makedonya'ya gitti. Ünlü çift Makedonya'da gölün orada birbirine sarılarak çektirdikleri pozu da Instagram hesaplarından paylaşmıştı. Ohrid'de göl üzerinde yapılan nikahla çift birbirine sonsuza kadar söz verdi...
Kuzey Makedonya'da evet dediler
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ile Ebru Şahin evlendi. Ünlü çiftin nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşti.
Gözde çiftlerden
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve genç oyuncu Ebru Şahin, uzun süredir aşk yaşıyor. İkili, ilişkileriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor..
Mayıs ayında nişanlanmışlardı
Ünlü çift, mayıs ayında da aile arasında bir nişan töreni yaptı. Düğün hazırlıklarını tamamlayan ikili nikah masasına oturmak için Makedonya’ya gitti.