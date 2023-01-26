Ebru Polat'tan 'sperm bankası' çıkışı! Çocuk sahibi olmak istiyor, o ülkeyi seçti...
Şarkıcı Ebru Polat, yeni şarkısının klip gösterimi öncesi konuştu. Evli olmayan şarkıcı 'çocuk' sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi. Ebru Polat, doğurmadan çocuk sahibi olmak istediğini, "Genetik yapıları sakin olduğu için" o ülkeyi tercih ettiğini söyledi.
Ebru Polat, yeni şarkısı 'Kıskananlar Çatlasın'ın klip gösterimi öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.
Habertürk'te yer alan habere göre, "Çok düşmanım var" diyen Polat, "Dost sandıklarımız bile düşmanımızmış meğer... Bu yüzden kıskananlar çatlasın. Tam tribünlük bir klip geliyor." dedi.
Polat, "Dans hünerlerini de sergileyeceğiz. Türkiye'de öyle dans eden yok. Kendilerini öyle görüyorlar. İki, üç hareket yapıyorlar, o kadar...
-Kendilerini öyle görüyorlar. İki, üç hareket yapıyorlar, o kadar. Bir Edis güzel dans ediyor. Biz kadınlarda ben de dahil dans edemiyoruz" diye konuştu.