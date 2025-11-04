Ebru Polat'tan skandal açıklamaya yanıt! "Sevişilecek kadın kalmadı" demişti...
Ünlü şovmen Okan Bayülgen, son dönemde yaptığı çarpıcı açıklamalarla yine sosyal medyanın odağında. Melis İşiten'in sunduğu "Zaten Şov" programında aşk ve ilişkiler üzerine konuşan Bayülgen, izleyicileri şaşırtan ifadeler kullandı. 'Sevişilecek insan kalmadı' açıklamasıyla tepki çeken Bayülgen'e Ebru Polat'tan çok konuşulacak bir yanıt geldi.
Programda Okan Bayülgen, "Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak" çıkışıyla dikkat çekti. Bu cümleler, kısa sürede Twitter ve Instagram gibi platformlarda viral oldu ve binlerce yorum aldı.
''OKAN'IN İŞLEVLERİ BİTTİ''
Ebru Polat, yakın arkadaşı olan Bayülgen'e sosyal medyada ateş püskürdü. Polat, 'Kadınları bu kadar değersizleştirebileceğini düşünmüyorum. Okan'ı da çok severim. Benim çok iyi arkadaşımdır. Arada böyle çıkışlar yapmayı sever. Sevişecek kadın kalmadı derken bence kadınları değersizleştirmek istemedi, bence kendiyle alakalı bir sinyal vermek istedi. Belki de ben artık sevişemiyorum. Bazı işlevlerim yok artık demek istedi. Muhtemelen Okan'ın işlevler bitti.' ifadelerini kullandı.
Bu sözler, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.