Ebru Polat'tan skandal açıklamaya yanıt! "Sevişilecek kadın kalmadı" demişti...

''OKAN'IN İŞLEVLERİ BİTTİ''

Ebru Polat, yakın arkadaşı olan Bayülgen'e sosyal medyada ateş püskürdü. Polat, 'Kadınları bu kadar değersizleştirebileceğini düşünmüyorum. Okan'ı da çok severim. Benim çok iyi arkadaşımdır. Arada böyle çıkışlar yapmayı sever. Sevişecek kadın kalmadı derken bence kadınları değersizleştirmek istemedi, bence kendiyle alakalı bir sinyal vermek istedi. Belki de ben artık sevişemiyorum. Bazı işlevlerim yok artık demek istedi. Muhtemelen Okan'ın işlevler bitti.' ifadelerini kullandı.