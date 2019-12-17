Ebru Polat'tan dikkat çeken yorum Can Yaman'ın yarı çıplak pozuna yürümüştü
Can Yaman'ın yarı çıplak pozuna övgüler yağdırıp resmen koşan Ebru Polat'tan 'libido' tartışması sonrası dikkat çeken bir Yaman yorumu geldi.
Ebru Polat, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube kanallarında yayımladığı Magazin Noteri isimli programına konuk oldu. Bir dönem Can Yaman'ın yarı çıplak fotoğrafına yaptığı yorumla adından söz ettiren Ebru Polat, tartışmalara neden olan 'libido' sözlerinin ardından hissettiklerini anlattı.
Can Yaman, İtalya'da kaldığı otelin terasında yarı çıplak poz vermişti. Bu poza sesiz kalamayan şarkıcı Ebru Polat ise "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.
Can Yaman'a yaptığı yorum hatırlatılan Ebru Polat, "Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım. Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" dedi.
Yaman, verdiği bir röportajda 2016 yılında aynı dizide rol aldığı meslektaşı Selen Soyder'e göndermede bulunmuş ve şunları söylemişti: