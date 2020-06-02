Ebru Polat'tan dikkat çeken sözler! 'Bu insanlar yarın kocalarını elinizden alırlar'
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, "Dost deyip evinize aldığınız insanlar yarın kocalarınızı elinizden alır" sözleriyle gündeme oturdu.
Zaman zaman paylaştığı videolarıyla, açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı Instagram'da yayımladığı bir videoda takipçilerine bazı uyarılarda bulundu. Polat, yaptığı açıklamasında "Dost deyip evinize aldığınız insanlar yarın kocalarınızı elinizden alır" dedi.
"Dost dedikleriniz kocanızı elinizden alırlar": Polat açıklamasında "Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah’a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" dedi.
Ünlü şarkıcının yaptığı bu paylaşımında, bu sözlerinin kime gönderme olduğu ise merak konusu oldu. Ebru Polat'ın takipçileri ise bu videoyu yorum yağmuruna tuttu.
Çıkışlarıyla gündeme gelen şarkıcının sosyal medya hesabı Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunmaktadır.