Ebru Polat'ın Seda Akgül'e cevabı banyoda dans ederek verdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat'ın sözlerini duyunca sinirlenen Seda Akgül, Polat'a önce 'Şişme bebek' dedi ardından ise Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak" dedi.