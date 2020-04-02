Ebru Polat'ın Seda Akgül'e cevabı banyoda dans ederek verdi!
Geçtiğimiz günlerde her güne bir sevgili açıklamalarına Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Seda Akgül 'şişme bebek' sözleriyle ortalığı karıştırdı. Polat son olarak banyoda dans ederek Akgül'e sert sözlerle göndermelerde bulundu.
Ece Erken'in veda etmesi sonrası Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül, şarkıcı 'Karantinanın ardından her güne bir sevgili koyacağım' sözleri üzerine söyledikleriyle kavganın fitilini ateşlemiş oldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat'ın sözlerini duyunca sinirlenen Seda Akgül, Polat'a önce 'Şişme bebek' dedi ardından ise Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak" dedi.
Seda Akgül'ün sözlerine 'Kes lan' sözleriyle yanıt veren şarkıcı Ebru Polat ise, Instagram hesabından banyoda beline bağladığı havlu ile dans ederek bir cevap daha verdi.
O anları yayınlarak ise "Düşmanların gözü yaşlı" notunu düştü.