Ebru Polat'ın göğüs dekoltesi olay oldu! Sevgilisini kızdıracak pozlar
Cesur pozlarıyla magazin gündeminde sıkça olay olan Ebru Polat'ın son pozu görenleri şaşırttı.
Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 37 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda aradığı aşkı buldu haberleriyle gündem olmuştu. Polat'ın yaptığı açıklamalar herkesi şaşırtmıştı.
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Polat, geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğu düşünülen kişi hakkında "Aramızda çok yaş farkı var, kendisi 26 yaşında. Ailemden onay çıkmadı" demişti.
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Ebru Polat, yeni aşkı Tolgahan Yıldız'ı basın mensuplarına "Nişanlım" diye tanıttı.
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Yeni sevgilisi hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullanmıştı.
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