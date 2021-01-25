Ebru Polat'ın bornozlu paylaşımı tepki çekti! 'O kadar çıplak ki... Dekoltesi...'
Ebru Polat, markasının tanıtımı için havuz başında bornozla poz verdi. Takipçisinin yorumunu görünce ise çok kızdı.
Şarkıcı Ebru Polat, şarkıcılığın yanı sıra kendi markası ve güzellik merkezleriyle de adından söz ettiriyor. Fakat son zamanlarda en çok sosyal medya paylaşımları konuşuluyor. Sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan Polat, bu kez dekolteleri yüzünden takipçisiyle birbirine girdi.
Son olarak Ebru Polat, kendi markasına ait yeni ürünleri tanıtırken verdiği dekolteli pozla dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan o paylaşımına ise bir takipçisi demediğini bırakmadı.
Kadın takipçisinin dekoltesine yaptığı yorumu gören Polat çok kızdı. Kadın takipçi Polat'a "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" yorumunda bulundu.
Bu gören Polat çileden çıktı. Ebru Polat takipçisine şu cevabı verdi:
"Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz.''