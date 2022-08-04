Ebru Polat takipçisinin o sorusu karşısında dondu kaldı! "Yok artık bi istemediğiniz..."

Şarkıcı kimliği ile tanınan, yaptığı cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat son olarak takipçisinin sorusu karşısında donup kalan güzel şarkıcı verdiği cevapla olay oldu. Polat "Yok artık. İstemediğiniz bir çişim kalmıştı onu da vereyim." şeklinde yanıt verdi.