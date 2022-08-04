Ebru Polat takipçisinin o sorusu karşısında dondu kaldı! "Yok artık bi istemediğiniz..."
Şarkıcı olarak hafızalara kazınan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat takipçisinin sorduğu soru karşısında dondu kaldı. "Yok artık. İstemediğiniz bir çişim kalmıştı onu da vereyim." şeklinde verdiği cevapla olay olan Polat, gündeme damga vurdu...
Şarkıcı kimliği ile tanınan, yaptığı cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat son olarak takipçisinin sorusu karşısında donup kalan güzel şarkıcı verdiği cevapla olay oldu. Polat "Yok artık. İstemediğiniz bir çişim kalmıştı onu da vereyim." şeklinde yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili her anını takipçileriyle paylaşan Polat, son olarak bir paylaşımına gelen yorumu takipçilerine sundu. Polat pes dedirten soru karşısında adeta dondu kaldı.
Yaz konserlerine son sürat devam eden güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor.
Güzel şarkıcı Instagram hikayelerinden yaptığı paylaşıma gelen yorumu takipçileriyle paylaştı. O soru karşısında Polat, 'Yok artık' dedi...