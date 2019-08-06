Ebru Polat sinirlenip kendisine gelen teklifi ifşa etti: Bir daha bu tarz mesaj atan olursa...

Ebru Polat, kendisine gelen "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" mesajını paylaştı. Polat, bu paylaşımın altına "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bi daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım... Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler..." yorumunu yaptı.