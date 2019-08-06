Ebru Polat sinirlenip kendisine gelen teklifi ifşa etti: Bir daha bu tarz mesaj atan olursa...
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, kendisine DM yoluyla atılan bir mesajı ifşa etti.
Tatil paylaşımlarıyla sıklıkla adını duyurmayı başaran Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde tekne kullandığı paylaşımıyla beğenileri toplamıştı. Paylaşımı üzerinden kendisine atılan bir mesaja sinirlenen Polat, mesajı paylaşıp ateş püskürdü.
Ebru Polat, kendisine gelen "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" mesajını paylaştı. Polat, bu paylaşımın altına "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bi daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım... Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler..." yorumunu yaptı.
Geçtiğimiz günlerde elbisesiyle denize girerek gündeme gelen Ebru Polat, Reynmen'in Ela şarkısına çektiği klibiyle de çok konuşulmuştu.
Bikinili paylaşımı olay olmuştu: Genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bikinili videosunu paylaşarak hemcinslerine, "Fotoğraf değil, video atın" şeklinde seslenmişti.