Ebru Polat oturduğu yerden dans etti sosyal medya yıkıldı
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat'ın yaptığı son paylaşım videosu takipçileri tarafından çok beğenildi.
Spora ayrı bir ilgi fuyan Can Yaman'ın fiziği herkes tarafından ilgi çekerken Yaman, güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı ile sosyal medyayı da salladı. Yaman'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni gelirken en ilginç yorum şarkıcı Ebru Polat'tan gelmişti.
Ahlaksız teklifi ifşa etmişti Ebru Polat, kendisine gelen "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim"mesajını paylaşmış. Polat, bu paylaşımın altına "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bi daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım... Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler..." yorumunu yapmıştı. Polat'ın Can Yaman'a övgüler dizdiği bu yorumu sosyal medyayı sallarken Can Yaman, gelen yorumlara bir cevap vermedi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen şarkıcı Ebru Polat son dönemlerde yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Polat, gittiği Adana’da oturduğu yerde dans ettiği video ile hayranlarını mest etti. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Polat dansını da "Madem #Adana'dayız... Oturduğumuz yerde bile dans ederiz. Yerimizde duramıyoruz..."
1.3 milyon takipçisi bulunan Polat'ın son paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.