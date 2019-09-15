Ebru Polat oturduğu yerden dans etti sosyal medya yıkıldı

Ahlaksız teklifi ifşa etmişti Ebru Polat, kendisine gelen "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim"mesajını paylaşmış. Polat, bu paylaşımın altına "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bi daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım... Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler..." yorumunu yapmıştı. Polat'ın Can Yaman'a övgüler dizdiği bu yorumu sosyal medyayı sallarken Can Yaman, gelen yorumlara bir cevap vermedi.