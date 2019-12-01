Ebru Polat otel odasındaki sesten rahatsız oldu: Bam bam bam

''Yattığım yatak sallanıyor'': Otelde yan odadan gelen seslerden rahatsız olan Ebru Polat "Bam bam bam bam bam... Yattığım yatak sallanıyor şu an. Halbuki bilmiyorlar yan odalarında ben varım; çok ayıp... Aynen bu kavga değil; otel de hiç umursamıyor. Yerimde duramıyorum.Bozacağım işlerini!" yorumuyla olay oldu.