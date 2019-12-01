Ebru Polat otel odasında sesten rahatsız oldu!Bam bam bam...
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat kaldığı otel odasının bitişiğindeki seslerden rahatsız olunca sosyal medyadan paylaşım yaparak tepki gösterdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat kaldığı otel odasından yaptığı paylaşımla olay oldu. Polat'ın bitişiğindeki odadan gelen sesler ünlü şarkıcıyı rahatsız etti.
''Yattığım yatak sallanıyor'': Otelde yan odadan gelen seslerden rahatsız olan Ebru Polat "Bam bam bam bam bam... Yattığım yatak sallanıyor şu an. Halbuki bilmiyorlar yan odalarında ben varım; çok ayıp... Aynen bu kavga değil; otel de hiç umursamıyor. Yerimde duramıyorum.Bozacağım işlerini!" yorumuyla olay oldu.
Konser görüntüsünden video paylaşan Ebru Polat, şu ifadeleri kullandı; ''İzmir bizden sorulur... Hemşerilerim hiç yalnız bırakır mı beni yahu... Her ay geldiğimizde böyleyiz''
İzmir'e konser için giden Polat kaldığı otelden ise memnun kaldığını daha sonraki paylaşımlarında ifade etti.