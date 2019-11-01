Ebru Polat Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini iddia etti anlattıkları ağızları açık bıraktı
Ebru Polat, Kanal D'de de yayınlanan 2. Sayfa magazin programına konuk oldu, Kadir İnanır hakkında anlattıkları herkesi şoke etti.
Ebru Polat, yeni şarkısı Anlayacaksın'ı çıkarmasının ardından Kanal D'nin sevilen magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu ve "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyerek Kadir İnanır hakkında nalattıklarıyla ağızları açık bıraktı.
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Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini iddia eden Ebru Polat, 2. Sayfa'da Kadir İnanır ve sevgilisi Jülide Kural'ın haberi görmesi üzerine bombayı patlattı.
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Kadir İnanır ile akraba olabileceğini söyleyen Ebru Polat şunları söyledi:
"Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler.
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''Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana."
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