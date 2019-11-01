Ebru Polat Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini iddia etti anlattıkları ağızları açık bıraktı

Ebru Polat, yeni şarkısı Anlayacaksın'ı çıkarmasının ardından Kanal D'nin sevilen magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu ve "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyerek Kadir İnanır hakkında nalattıklarıyla ağızları açık bıraktı.