Ebru Polat hayranı şartı yerine getirince binlerce liraya çorabını sattı
Ebru Polat'ın fanatik bir hayranı, Polat'ın çorapları için binlerce lira ödedi.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, bu sefer bir çift çorabını fanatik bir hayranına satmasıyla gündeme geldi. Fanatik hayran, Ebru Polat'ın çoraları için parayı gözden çıkardı.
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Ebru Polat'ın hayranı, Polat'ın bir çift çorabı için tam 25 bin TL ödedi. Ebru Polat ise hayranının bu teklifini tek bir şartla kabul etti. Polat, çorabı için ödenecek 25 bin TL'nin kadın hakları derneğine bağışlanmasını istedi.
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, 36 yaşındaki şarkıcı, bir çift çorabı sayesinde kadın hakları derneğine 25 bin TL bağışta bulunmuş oldu.
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Bu olayın ardından Ebru Polat, fanatik hayranının sapık olduğunu düşünenlere sosyal medya hesabından bu durumu attığı bir hikaye ile açıkladı.
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