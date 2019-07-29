Ebru Polat Hadise'ye gönderme yaparak Reynmen'in şarkısında dans etti! Olay oldu

Ebru Polat, Reynmen'in 'Ela' şarkısında dans ederken çektiği dans videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan yüklerken Hadise'ye dokundurmadan da geçmedi. Polat, dans videosunun altına, ''1 tane de benden gelsin... Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım....'' notunu düştü ve Hadise'ye göndermede bulundu.