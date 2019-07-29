Ebru Polat Hadise'ye gönderme yaparak Reynmen'in şarkısında dans etti! Olay oldu
Youtuber Reynmen'in rap şarkısı, ünlü popçuların dans şarkıları oldu. Hadise'nin olay dans videosundan sonra Ebru Polat da Reynmen'in 'Ela' şarkısında dans ederek sosyal medyayı salladı.
Reynmen'in çıkardığı ilk günden beri gündemden düşmeyen ve kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan 'Ela' şarkısı, ünlü popçuların dans şarkısı haline geldi. Rap müzik piyasasına girerek çıkardığı 'Ela' şarkısıyla rekora koşan Reynmen'in şarkısında Hadise'den bir de Ebru Polat, dans etti.
Ebru Polat, Reynmen'in 'Ela' şarkısında dans ederken çektiği dans videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan yüklerken Hadise'ye dokundurmadan da geçmedi. Polat, dans videosunun altına, ''1 tane de benden gelsin... Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım....'' notunu düştü ve Hadise'ye göndermede bulundu.
Ebru Polat'ın dans videosunu yayınladıktan sonra dikkat çeken ise gelen yorumlarda bir takipçisine verdiği cevap oldu.
Polat'ın dans videosunun altına bir takipçisi, ''Hadise kadar cesur olamadın'' yazınca ünlü şarkıcı, ''Daha cesuru var da atmaya cesaret edemedim'' diyerek cevap verdi.