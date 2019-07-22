Ebru Polat elbiseyle denize girdi takipçileri 'bu kadarı yetti' deyip isyan etti

Gündeme gelme amaçlı: Ancak Ebru Polat'ın son günlerde yaptığı paylaşımların üzerine bu video da eklenince, tepki gösteren takipçileri de çoğaldı. Kimileri, şarkıcının bir yerlerini açarak gündeme gelme amacının olduğunu belirtti.

Ebru Polat'ın elbiseyle denize girdiği anlar