Ebru Polat düşmanlarına gözdağı verdi 'Kemer olsanız düşen donunuzu sıkamazsınız'
Kendi adına çıkardığı kozmetik markasına dair sıklıkla paylaşım yapan Ebru Polat, yoğun iş temposunda düşmanlarına gözdağı vermeyi de ihmal etmedi.
Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabında yazdıklarıyla dikkat çekti. Uzun süredir oturduğu evden taşınan ve iş temposu yoğun olan Ebru Polat arkasından konuşan insanlara sert çıktı. Polat yaptığı paylaşımda düşmanlarına resmen gözdağı verdi.
Polat açıklamasında "50 tane fake hesap açıp sağa sola yorum yazan 1-2 varoşellaya sözüm; kemer olsanız düşen donunuzu sıkamazsınız. Benim canımı mı sıkacaksınız" dedi.
Hızını alamayan Ebru Polat "Onun bunun üzerinden geçineceğinize onurunuzla çalışın sonra beni düşman görün. Davul bile dengi dengine ezik düşman istemem. Ha bir de sizi döverim bak" yorumunda bulundu.
Öte yandan Ebru Polat, geçtiğimiz akşam şiddetli ağrıla hastaneye gitti. İlk ağrı yaşadığında yumurtalıklarında bir sorun olduğunu düşünen Polat jinekoloğa gidince başına gelenlerle şaşkına döndü.