Ebru Polat ATV'de Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla tam not aldı bakın ne sordu

Koronavirüs salgını nedeniyle programı seyircisiz bir şekilde, videolarla soru alarak yapan Nihat Hatipoğlu'na şarkıcı Ebru Polat da bir video gönderdi. Polat, Nihat Hatipoğlu'na, Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette 'Biz her insanın kaderini boynuna doladık' der. Çok sevdiğim bu ayetin tercümesi doğru mu? İyi günler" sorusunu sordu.