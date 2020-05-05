Ebru Polat ATV'de Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla tam not aldı bakın ne sordu
ATV ekranlarında Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınına Ebru Polat, video göndererek İsra suresiyle alakalı bir soru sordu. Polat, Hatipoğlu'ndan tam not aldı.
Sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı gönderilerle adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez bambaşka bir nedenle gündem oldu. Ebru Polat, Ramazan ayında ATV'de canlı yayın yapan Nihat Hatipoğlu'na bir video göndererek soru sordu.
Koronavirüs salgını nedeniyle programı seyircisiz bir şekilde, videolarla soru alarak yapan Nihat Hatipoğlu'na şarkıcı Ebru Polat da bir video gönderdi. Polat, Nihat Hatipoğlu'na, Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette 'Biz her insanın kaderini boynuna doladık' der. Çok sevdiğim bu ayetin tercümesi doğru mu? İyi günler" sorusunu sordu.
Ebru Polat'ın sorusunu çok beğenen Nihat Hatipoğlu, soruyu yanıtlamadan önce Polat'ın kendisi için Instagram'da yaptığı, "Hocam seni seviyoruz. Üzgün olma. Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz hep" paylaşımına da değinerek şunları söyledi:
"Hastalık var, ölenler var. Bu sezon biraz daha burukluk var. Tolere etmeye çalışıyoruz bizi bağışlayın, şartlar böyle."