Ebru Polat arkadaşının ihanetini ifşa etti! Sevgilime sarkıntılık yaptı

"Arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı": Ebru Polat'ın o sözlerinin altından ihanet çıktı. Polat 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Benim de başıma geldi. En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi ben de gerekeni yaptım. Bazı insanlar enişteci olurlar. Senin kocan senin sevgilin daha tatlı gelir. Aman diyeyim dost diye bir şey yok!" dedi.