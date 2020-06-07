Ebru Polat arkadaşının ihanetini ifşa etti! Sevgilime sarkıntılık yaptı
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, "Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar" sözlerini sarf eden Polat, konuya açıklık getirdi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, zaman zaman yaptığı çıkışılarla ve pozlarıyla gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda oldukça dikkat çeken sözler sarf etmişti.
Polat, sosyal medya hesabı Instagram'da yayımladığı bir videoda takipçilerine bazı uyarılarda bulunmuştu. Polat, "Dost deyip, arkadaş deyio sakın evinize kimseyi almayın arkadaşlar. Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar. Bilginiz olsun. Yaşanmıyor mu böyle örnekler; yaşanıyor. Evinize alıp yedirip içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar.
Yılanlar uzakta değiller. Yılanlar hep yakınlarınızda. Siz gerekirse duvarla konuşun ama sırrınızı kimseye açmayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah'a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" demişti.
"Arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı": Ebru Polat'ın o sözlerinin altından ihanet çıktı. Polat 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Benim de başıma geldi. En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi ben de gerekeni yaptım. Bazı insanlar enişteci olurlar. Senin kocan senin sevgilin daha tatlı gelir. Aman diyeyim dost diye bir şey yok!" dedi.