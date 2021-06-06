Ebru Gündeş'ten takdirlik hamle işsiz müzisyenleri unutmadı teklifi reddetti
Ebru Gündeş, koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışamayan meslektaşlarını ve müzisyenleri unutmadı. Kendisine gelen teklifi reddetti.
Yeni normalleşme dönemi kapsamında birçok işletmeye kepenk açma imkanı tanınırken, müzik sektörü için erken olduğu kararına varıldı. Bu kararın üzerine çok sayıda müzisyen, sosyal medya hesaplarından tepki paylaşımı yaptı.
Salgın nedeniyle çalışamayan sahne sanatçılarına bir destek de Ebru Gündeş'ten geldi. Gündeş, Bodrum'da anlaşması olduğu bir düğünde sahneye çıkmama kararı aldı.
Ebru Gündeş'in bu kararını söz yazarı Günay Çoban sosyal medya hesabından açıkladı.
Çoban, mesajında "Bu akşam Bodrum'da bir düğünde anlaşması olan Ebru Gündeş, eğlence yasağına saygısından ve "diğer sanatçı arkadaşlarım sahneye çıkamazken benim çıkmam eşitliğe aykırı olur, yakışık almaz" düşüncesiyle iptal etmiş. Sanatçı duruşu budur Yasakları delip düğünlere koşanlar da var" ifadelerini kullandı.