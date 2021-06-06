Ebru Gündeş'ten takdirlik hamle işsiz müzisyenleri unutmadı teklifi reddetti

Çoban, mesajında "Bu akşam Bodrum'da bir düğünde anlaşması olan Ebru Gündeş, eğlence yasağına saygısından ve "diğer sanatçı arkadaşlarım sahneye çıkamazken benim çıkmam eşitliğe aykırı olur, yakışık almaz" düşüncesiyle iptal etmiş. Sanatçı duruşu budur Yasakları delip düğünlere koşanlar da var" ifadelerini kullandı.