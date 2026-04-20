BIST 14.588
DOLAR 44,88
EURO 52,82
ALTIN 6.903,84

Ebru Gündeş'ten büyük değişim! Estetik itirafı olay...

Konserde estetik yaptırdığını itiraf eden Ebru Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" dedi.

Ebru Gündeş'ten büyük değişim! Estetik itirafı olay... - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son konserinde yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Sahnedeki enerjisi ve tarzıyla dikkat çeken Gündeş, geçirdiği estetik operasyonu ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

Ebru Gündeş'ten büyük değişim! Estetik itirafı olay... - Resim: 2

“10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?” DİYE SORDU

Konser sırasında seyirciyle sohbet eden Gündeş, yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı. Ünlü sanatçı, “Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” diyerek izleyicilerin görüşünü aldı. Gündeş’in bu sözleri salonda büyük ilgi gördü.

Ebru Gündeş'ten büyük değişim! Estetik itirafı olay... - Resim: 3

YILMAZ ERDOĞAN’A SAHNEDEN ÇAĞRI

Konseri ön sıralardan izleyen Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ı fark eden Gündeş, esprili bir çıkış yaptı. 

Ebru Gündeş'ten büyük değişim! Estetik itirafı olay... - Resim: 4

“Şimdi güzelleştim. Baskı yapın, Yılmaz Erdoğan beni Organize İşler’de oynatsın” sözleriyle salonda kahkaha yarattı.

