Ebru Gündeş'ten büyük değişim! Estetik itirafı olay...
Konserde estetik yaptırdığını itiraf eden Ebru Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" dedi.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son konserinde yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Sahnedeki enerjisi ve tarzıyla dikkat çeken Gündeş, geçirdiği estetik operasyonu ilk kez hayranlarıyla paylaştı.
“10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?” DİYE SORDU
Konser sırasında seyirciyle sohbet eden Gündeş, yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı. Ünlü sanatçı, “Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” diyerek izleyicilerin görüşünü aldı. Gündeş’in bu sözleri salonda büyük ilgi gördü.
YILMAZ ERDOĞAN’A SAHNEDEN ÇAĞRI
Konseri ön sıralardan izleyen Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ı fark eden Gündeş, esprili bir çıkış yaptı.
“Şimdi güzelleştim. Baskı yapın, Yılmaz Erdoğan beni Organize İşler’de oynatsın” sözleriyle salonda kahkaha yarattı.