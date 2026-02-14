Ebru Gündeş'in Orta Doğu konserlerinden kazandığı para dudak uçuklattı
Türkiye'de ve dünyada pek çok ülkede sesi ve sahnesi ile beğeni toplayan Ebru Gündeş özelliklede Orta Doğu'da kazandığı para ile dudak uçuklattıyor. Riyad'da bir saat için aldığı ücreti duyanlar şaşkına döndü.
Orta Doğu'nun iki güçlü sesi Ebru Gündeş ve Assala, Riyad'da 15 bin kişilik dev bir konserde aynı sahneyi paylaştı. Ebru Gündeş'in 1 saat için aldığı sahne ücreti şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Orta Doğu sahnesinde aldığı ücretle dikkat çekti. Assala ile aynı sahneyi paylaşan Ebru Gündeş'in 1 saat için aldığı sahne ücretinin 20 Milyon TL olduğu iddia edildi.
Ebru Gündeş'in konuk sanatçı olarak yer aldığı gecede ikili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Öte yandan, Ebru Gündeş'in konser için 1 saatlik sahne performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı iddia edildi. Bu rakamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.