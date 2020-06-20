Ebru Gündeş'in kızı Alara görenleri şaşırttı annesine benzerliği olay!
Ebru Gündeş'in kameralardan uzak büyüttüğü kızı Alara, 8 yaşına geldi ve görenleri şaşkına çevirdi.
Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen konserlerin Temmuz ayında başlaması beklenirken Ebru Gündeş, çalışma öncesi Bodrum'da tatile çıktı. Gündeş, tatili esnasında önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Havuz başındaki mangal partisine katılan Gündeş, yanında 8 yaşındaki kızı Alara'yı da götürdü.
Mangal partisine makyajsız halde katılan Gündeş'ten çok 8 yaşındaki kızı Alara ilgi odağı oldu. Posta'nın haberine göre, arkadaşlarıyla sohbet ederken kızından bir an olan ilgisini esirgemeyen Gündeş, pişen tüm etlerden yedirmeyi ihmal etmedi. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.
Öte yandan Ebru Gündeş'in 11 Şubat 2010'da evlendiği Reza Zarrab ile ortak kızları Alara, 16 Ekim 2011'de dünyaya gelmiş, Gündeş kızı Alara'yı kameralardan uzak tutmayı tercih etmişti.
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab aşkı nasıl başlamıştı, neler oldu?
2008 yılında ile defa ortaya atılan bir iddia ile ikilinin isimleri yan yana gelmiş, Gündeş'in Osmantan Erkır’dan ayrılmasının nedeni olarak Reza Zarrab gösterilmişti. Bu iddiayı ise Gündeş, kesin bir dille yalanlamıştı.