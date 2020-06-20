Ebru Gündeş'in kızı Alara görenleri şaşırttı annesine benzerliği olay!

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab aşkı nasıl başlamıştı, neler oldu?

2008 yılında ile defa ortaya atılan bir iddia ile ikilinin isimleri yan yana gelmiş, Gündeş'in Osmantan Erkır’dan ayrılmasının nedeni olarak Reza Zarrab gösterilmişti. Bu iddiayı ise Gündeş, kesin bir dille yalanlamıştı.