Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw Bahar Candan ve Selin Ciğerci'nin eski aşkı çıktı!

Ebru Gündeş İranlı eşi Reza Zarrab'la Türkiye'nin gündemine oturan bir boşanma süreciyle ayrılmasının ardından gönlünü bu kez de Iraklı ve kendisinden 20 yaş genç olan Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. Gündeş ve Iraklı iş adamı hakkında magazin kulislerini saran iddialarından ardından Bahar Candan'dan da çok konuşulacak bir itiraf geldi. Candan, Rassan'ın daha önce kendisiyle ilişkiye yaşadığını belirtti. Sosyal medyada yayın yapan magazin sayfalarında Khoshnaw'ın Selin Ciğerci ile de geçmişte birliktelik yaşadığı söylentiler arasında...



