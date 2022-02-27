Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw Bahar Candan ve Selin Ciğerci'nin eski aşkı çıktı!
Ebru Gündeş'in Iraklı genç iş adamı sevgilisi Rassan Khoshnaw'ın daha önce Bahar Candan ve Selin Ciğerci ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Ebru Gündeş İranlı eşi Reza Zarrab'la Türkiye'nin gündemine oturan bir boşanma süreciyle ayrılmasının ardından gönlünü bu kez de Iraklı ve kendisinden 20 yaş genç olan Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. Gündeş ve Iraklı iş adamı hakkında magazin kulislerini saran iddialarından ardından Bahar Candan'dan da çok konuşulacak bir itiraf geldi. Candan, Rassan'ın daha önce kendisiyle ilişkiye yaşadığını belirtti. Sosyal medyada yayın yapan magazin sayfalarında Khoshnaw'ın Selin Ciğerci ile de geçmişte birliktelik yaşadığı söylentiler arasında...
Aldatma iddialarıyla 11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan geçen sene Nisan ayında boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kendisinden tam 20 yaş küçük olan Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw'a gönlünü kaptırdığı iddiası magazin kulislerinde deprem etkisi yarattı. Genç iş adamının, Ebru Gündeş'in tüm konserlerine katılması ve ön sıradan izlemesi dikkat çekti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebekler uçuşuyor. Ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw. 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş’e abayı o kadar yakmış ki, hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyormuş.
48 yaşındaki Ebru Gündeş'in, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. 'Al Sana Haber' yorumcularından Bahar Candan, Ebru Gündeş'in yeni bir aşka yelken açması sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.