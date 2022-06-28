Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ayla sonra Miami'de bir kadınla yakalandı! Birlikte görünyüleri ortaya çıktı!

Ebru Gündeş ile geçtiğimiz yıl boşanan Reza Zarrab, aylar sonra bir kadınla Miami'de objektiflere yakalandı. Sarışın bir kadınla karşı karşıya baş başa yemek yerken görüntülendi. Genç kadının kim olduğu merak konusu oldu. Bakın birlikte nasıl yakalandılar...