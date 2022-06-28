Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ayla sonra Miami'de bir kadınla yakalandı! Birlikte görünyüleri ortaya çıktı!
2016 yılında kara para aklamak suçundan tutuklanıp cezaevine giren Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Miami'de sarışın genç bir kadınla fotoğrafı ifşa oldu. Yanındaki kadının kim olduğu merak edilirken, söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Zarrab'ın aylar sonra bu şekilde yakalanması gündeme bomba gibi düştü. Reza Zarrab'ın son hali görenleri şaşırttı.
Ebru Gündeş ile geçtiğimiz yıl boşanan Reza Zarrab, aylar sonra bir kadınla Miami'de objektiflere yakalandı. Sarışın bir kadınla karşı karşıya baş başa yemek yerken görüntülendi. Genç kadının kim olduğu merak konusu oldu. Bakın birlikte nasıl yakalandılar...
Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab, ABD'de cezaevinde yattıktan sonra itirafçı olup serbest kalmıştı.
Hayatına Aaron Goldsmith adıyla ABD'de devam eden Zarrab, aylar sonra genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi.
2016'da ABD'de kara para aklama suçundan tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen, sanatçı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıkmış ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilmişti.