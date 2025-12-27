Ebru Gündeş'in eski eşi ile ilgili şok iddia! Murat Özdemir tutuklandı mı?
Şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Özdemir'in, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandığı ileri sürüldü. Hatırlanacağı üzere Özdemir, ağustos aında aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.
Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir hakkında ortaya atılan tutuklama iddiası magazin ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Suç örgütü soruşturmasıyla yeniden gündeme gelen isimle ilgili gelişmeler yeniden merakla takip ediliyor.
Şarkıcı Ebru Gündeş'in Eylül 2025'te boşandığı eski eşi iş insanı Murat Özdemir'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
"EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ MURAT ÖZDEMİR TUTUKLANDI"
Gazeteci Emrullah Erdinç, "Ebru Gündeş'in, eski eşi Murat Özdemir tutuklandı" paylaşımında bulundu. Özdemir'in, Selahattin Yılmaz'ın liderliğindeki suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandığı öne sürüldü.
2 SENE DOLMADAN BOŞANMIŞLARDI
Ebru Gündeş, dördüncü eşi iş insanı Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024'te Dubai'de evlenmişti. Çift, 27 Eylül 2025'te tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.