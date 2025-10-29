Ebru Gündeş sahne öncesi öyle bir söyledi ki! Sosyal medyada sesine yorum yağdı...
Ebru Gündeş'in sahne öncesi canlı performans provası sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sesi ile her zaman büyük beğeni toplayan Ebru Gündeş yeni performansı ile yine şaşırttı.
Sahne öncesi yaptığı canlı performans provası sosyal medyada paylaşılan Ebru Gündeş, bir kez daha sesinin gücüyle adından söz ettirdi.
Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan video, kullanıcılar arasında viral oldu.
"BU NASIL SES YA"
Görüntünün altına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, hayranları sanatçı için "Bu nasıl bir ses ya", "Abla direkt açık kalp ameliyatı yapsaydın" ve "Bu ses karşısında saygı duruşuna geçilir" gibi ifadeler kullandı.
EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?
Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Aslen Gaziantepli olan babası Remzi Gündeş ve annesi Müjgan Bilgin, Ebru henüz küçük yaştayken ayrıldı. Çocukluk yıllarını Ankara ve İstanbul’un Şirinevler semtinde geçiren Gündeş, maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir konfeksiyon atölyesinde çalışırken sesinin güzelliği keşfedildi ve müzik kariyerine adım attı.