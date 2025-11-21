Ebru Gündeş paylaştı! Mavi kombini çok beğenildi...
Eylül ayında, Murat Özdemir ile evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Mavi tonlarındaki kıyafetiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Gündeş, "Mavi de huydur bizde" şeklindeki anlamlı notuyla da ilgi topladı.
Güçlü sesi ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Ebru Gündeş, sosyal medyada paylaştığı her pozla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son olarak mavi kazak ve pantolon kombinasyonuyla verdiği pozlarla büyük ilgi gördü.
49 yaşındaki Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenmişti.
Ancak Eylül ayında, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile eşinden boşanma kararı aldığını duyurdu. Gündeş, boşanma kararını şu sözlerle paylaştı:
"Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da sevgimiz ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim."