Ebru Gündeş O Ses Türkiye hazırlıklarına başladı Acun Ilıcalı duyurmuştu
O Ses Türkiye jüri üyeliğine 3 senenin ardından yeniden dönmeye hazırlanan Ebru Gündeş, şimdiden hazırlıklara başladı.
Murat Boz ve Hadise'nin daimi jürileri olduğu O Ses Türkiye programından ayrılan Seda Sayan'ın yerine yeniden Ebru Gündeş'in geleceği kesinleşti. Acun Ilıcalı, ''Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır'' diyerek duyurdu. 3 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Gündeş, hazırlıklara başladı.
Haftanın 4 günü yayımlanacak olan programda her gün farklı bir tarzla seyircisinin karşısına çıkmak isteyen Ebru Gündeş, modacının yolunu tuttu. Ünlü isim, modacı Züleyha Kuru ile program için birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başladı.
Öte yandan geçtiğimiz ay Ebru Gündeş'in geri döndüğünün müjdesini veren Acun Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de belirtmişti.
Tekrar aynı projede buluşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, diğer O Ses Türkiye jürilerinin değişip değişmeyeceği ile ilgili ise, “Çok şey söyleniyor ama doğrusu benim ağzımdan çıkan olur” dedi.