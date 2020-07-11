Ebru Gündeş O Ses Türkiye hazırlıklarına başladı Acun Ilıcalı duyurmuştu

Murat Boz ve Hadise'nin daimi jürileri olduğu O Ses Türkiye programından ayrılan Seda Sayan'ın yerine yeniden Ebru Gündeş'in geleceği kesinleşti. Acun Ilıcalı, ''Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır'' diyerek duyurdu. 3 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Gündeş, hazırlıklara başladı.