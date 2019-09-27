Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını paylaştı değişimi sosyal medyada olay oldu

Ebru Gündeş, Instagram'ın akımına uyarak 'tbt' yaptı, çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'nin güçlü seslerinden Ebru Gündeş de sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasındayken Instagram'ın akımına da uydu. Gündeş, perşembe günleri Instagram'da eski fotoğrafların paylaşılması akımında çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu. 

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Ebru Gündeş, çocukluk yıllarına dair bir karesini takipçilerinin beğenisine sunarken fotoğrafına "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düştü. 

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Gündeş'in çocukluk fotoğrafının altına düştüğü nota gönderme yapan bazı takipçileri  ise ''Bu dünyada Ebru Gündeş olmak vardı'' yorumu yaptı.

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Gündeş'in Instagram'dan paylaştığı çocukluk fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken çocukluk hali de sosyal medyaya damga vurdu. 

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