Ebru Gündeş boşanıyor! Reza Zarrab'ın eşini aldattığı kadınlardan Ayşegül Akgül kimdir
EBRU Gündeş, ABD'de trkiye aleyhine 'itirafçı' olan 11 yıllık eşi Reza Zarrab'tan boşanmak için Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemeden gizlilik talep eden Gündeş, "Eşimin hayatında başka kadınlar var" iddiasında bulundu. Zarrab, ABD'de cezaevinden çıktıktan sonra başka kadınlarla görüntülenmişti...
Türk sanat müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’tan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bodrum Aile Mahkemesi’nde Zarrab'tan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, ABD'de FBI korumasında yaşayan eşi Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürdü. Mahkemeden ‘gizlilik’ talep ederek açtığı boşanma davasınının dilekçesinde Ebru Gündeş, “Reza Zarrab'ın hayatında başka kadınlar var” dedi.
Ebru Gündeş, İran asıllı iş insanı Reza Zarrab’la 2010’da evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 17 Aralık 2013’te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014’te tahliye oldu. İlk kez birbirlerinden bu kadar ayrı kalan çiftin evliliklerindeki kırılma noktası ise 22 Mart 2016’da tatil için gittikleri Miami’de, Reza Zarrab’ın havalimanında gözaltına alınması oldu.
Reza Zarrab’ın ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddia ediliyordu. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra “itirafçı” oldu ve serbest kaldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye’de olmasına rağmen New York’ta yaşamaya başladı.
8 ay hiç konuşmadılar
Ayrılık dedikodularının çıktığı bu süreçte aslında neler yaşandığı, Ebru Gündeş’in Bodrum Aile Mahkemesi’nde açtığı ve Hürriyet’in ulaştığı boşanma davası dilekçesiyle ortaya çıktı. ABD’de süren dava ve soruşturma, çift arasında gerginliğe yol açmıştı. Aralarındaki ilk kavga 2016 Haziran’ında patlak verdi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar.