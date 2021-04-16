Ebru Gündeş, İran asıllı iş insanı Reza Zarrab’la 2010’da evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 17 Aralık 2013’te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014’te tahliye oldu. İlk kez birbirlerinden bu kadar ayrı kalan çiftin evliliklerindeki kırılma noktası ise 22 Mart 2016’da tatil için gittikleri Miami’de, Reza Zarrab’ın havalimanında gözaltına alınması oldu.