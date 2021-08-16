Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kim Instagram'da paylaştıktan sonra destek yağdı

"O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar"

Akyol paylaşımının tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!"