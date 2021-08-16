Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kim Instagram'da paylaştıktan sonra destek yağdı
A Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un haftasonu Instagram hesabından kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafa tepki gösterenlere sosyal medyada başarılı voleybolcunun sevenlerinden ve takım arkadaşlarından tepki geldi. Ebrar Karakurt'a sosyal medyadan destek yağıyor!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü ve 18 numarayı giyen oyuncusu Ebrar Karakurt'un, kız arkadaşıyla barışmasının ardından yan yana poz verdikleri fotoğrafını paylaşınca bir kesimin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine genç voleybolcu için sosyal medyadan binlerce destek paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımlara son olarak takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol da katıldı. Akyol yaptığı açıklamada, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır!" dedi.
"O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar"
Akyol paylaşımının tamamında ise şu ifadeler yer aldı:
"Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!"
Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı
Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performansa imza atan ve sampatik tavırlarıyla birçok sporseverin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Bu paylaşım sonrası yıldız voleybolcuya tepki gösterenler de oldu.
Ebrar Karakurt'a gösterilen tepkilerin ardından sosyal medyada yıldız voleybolcuya adeta destek mesajları yağdı. Binlerce insan genç voleybolcu adına paylaşımlar yaptı.