Ebrar Karakurt'un Pınar Deniz'e yaptığı kriz çıkaran gönderme sosyal medyayı salladı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla çok dikkat çeken sporcular arasında yer alıyor. Her hareketiyle çok konuşulan Karakurt, geçtiğimiz dün paylaştığı bir videoyla Pınar Deniz'e gönderme yaptı. Videoyu görenler, kendini gülmekten alamadı. O anlar kısa zaman içinde sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı ve viral oldu.