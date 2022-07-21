Ebrar Karakurt'un Pınar Deniz'e yaptığı kriz çıkaran gönderme sosyal medyayı salladı!
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı her hareketle dikkatleri üzerine çekerken, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı Pınar Deniz göndermesiyle gündeme bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Deniz'in birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafı tiye alan Karakurt'un o hareketi kısa zaman içinde viral oldu. Bakın voleybolcu Karakurt, Pınar Deniz'le nasıl dalga geçti...
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla çok dikkat çeken sporcular arasında yer alıyor. Her hareketiyle çok konuşulan Karakurt, geçtiğimiz dün paylaştığı bir videoyla Pınar Deniz'e gönderme yaptı. Videoyu görenler, kendini gülmekten alamadı. O anlar kısa zaman içinde sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı ve viral oldu.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Karakurt, oyuncu Pınar Deniz'e yaptığı 'dalga' göndermesiyle olay oldu. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, mayolu pozunu "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra" notuyla paylaşmıştı.